Son Dakika Haberleri: Donald Trump - Kim Jong-un Zirvesi: İki Lider Anlaşamadı
BBC

Donald Trump - Kim Jong-un Zirvesi: İki Lider Anlaşamadı

15 dakika önce

Vietnam'ın Hanoi kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un iki gün süren görüşmelerin ardından bir uzlaşıya varamadığı açıklandı.

Donald Trump - Kim Jong-un Zirvesi: İki Lider Anlaşamadı, System.String[]
Vietnam'ın Hanoi kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un iki gün süren görüşmelerin ardından bir uzlaşıya varamadığı açıklandı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Şu an için üzerinde uzlaşılan bir anlaşma yok. Ancak her iki ülkenin müzakere ekipleri yeniden görüşme konusunda istekli" dedi.

ABD, Kuzey Kore'ye nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini teklif ediyordu.

Dün iki liderin basın karşısına geçtiği kısa basın toplantısında Kim Jong-un Washington Post muhabirinin sorusunu yanıtlamış ve görüşmeler için "Henüz bir şey söylemek için erken ama kötümser değilim" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in bu yanıtı, bugüne kadar Batılı bir medya kuruluşunun sorusuna verdiği ilk yanıt olarak kayda geçmişti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1100978926451605505

İki liderin görüşmelerin ardından bir mutabakat metni açıklaması yönünde beklentiler vardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam zirvesine katılmasının, nükleer silahlardan arınma konusundaki isteğinin bir göstergesi olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve ile ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:04 

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