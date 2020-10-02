ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor - Son Dakika
BBC

ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump uzmanlara göre yaşı ve kilosuyla risk grubunda bulunuyor. ABD'de şimdiye dek 64-74 yaş arası ve kilolu insanların risk altında olduğu bilinirken Başkan Trump, 74 yaşında ve fazla kilolarıyla dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Başkan Trump'ın risk grubunda olup olmadığı tartışılmaya başlandı. 74 yaşında ve fazla kilolu olan Trump, uzmanların şimdiye kadar riskli diye nitelediği gruba girdi. Buna karşılık Trump ve eşinin henüz hastalığın belirtilerini gösterip göstermediği bilinmiyor.

BEYAZ SARAY DOKTORUNUN TAKİBİNDELER

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump ve 'First Lady' Melania Trump'ın Covid-19 olduklarını bir açıklama ile doğruladı. Doktor Conley, "Bu akşam Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın SARS-Cov-2 virüsü testlerinin pozitif çıktığının teyidini almış bulunuyorum. Başkan ve First Lady şu anda iyiler ve bu süreyi Beyaz Saray'da evde kalarak geçirecekler" dedi. Conley, "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben kendilerini dikkatle izleyeceğiz; ülkemizin bazı önde gelen uzmanları ve kurumlarından gelen desteği memnuniyetle karşılıyorum" diye ekledi.

RİSK TEŞKİL EDEN GRUPTA 70 YAŞ ÜSTÜ VE KİLOLU İNSANLAR YER ALIYOR

Bir hastanın Covid'den nasıl etkileneceği konusunda spekülasyonda bulunmak yanıltıcı olabiliyor. Fakat Covid-19 salgını başladığından bu yana uzmanlar, virüsün özellikle 70 ve üzeri yaşlarda, başka önemli hastalıkları olan, düzenli egzersiz yapmayan, kilolu insanlar açısından daha büyük risk teşkil ettiği konusunda genel olarak birleşiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor

ABD'DE 64-74 YAŞ ARASI RİSK GRUBUNDA

ABD'deki verilere bakıldığında, 64-74 yaş grubundaki bir kişinin 20'li yaşlarındaki biriyle kıyaslandığında, Covid-19 olduğunda hastanede bakıma ihtiyaç duyması ihtimali beş kat daha fazla. Aynı yaş grupları arasında kıyaslama yapıldığında ileri yaş grubundakilerin Covid-19'dan ölme ihtimali 20'li yaşlarındakilere göre yüzde 90 daha fazla. ABD Salgın Hastalıkları Kontrol Merkezleri'nin açıkladığı rakamlara göre ülkede görülen her 10 Covid vakasından 8'i 65 yaşın üzerinde. Ayrıca virüs erkekleri ve fazla kilolu olanları daha fazla etkiliyor görünüyor. Fakat bu sadece büyük resim yani genel nüfus içindeki eğilim, dolayısıyla Trump'ın hastalığının bu yönde gelişeceği anlamına gelmiyor.

RİSKLİ GRUPLARIN DAYANIKLILIĞI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Trump, 74 yaşında ve aşırı kilolu; fakat bu yaşta hastaların sağlık durumu ve virüs karşısındaki dayanıklılığı büyük farklılıklar gösterebiliyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan Trump'ın hastalığın hangi belirtilerini gösterdiği ya da herhangi bir belirti gösterip göstermediği bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor

BİDEN İLE ALAY EDİP MASKE TAKMAMAKLA ÖVÜNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz salı akşamı Başkanlık yarışının ilk televizyon tartışmasında Trump'la karşı karşıya gelen Demokrat rakibi Joe Biden'dan henüz bir tepki gelmedi. Gözlemcilerin fazla bağrışmalı ve içeriksiz bulduğu televizyon tartışması sırasında Biden'ın sık sık sözünü kesip sesini bastıran Trump bir ara rakibini maske taktığı için alaya bile almıştı. Trump, "Ben onun gibi maske takmıyorum. Ne zaman görsem yüzünde maske var. Gördüğüm en büyük maskeyle gelmiş" demişti. Başkan ve eşinden önce dün de Beyaz Saray'ın önde gelen danışmanlarından ve Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Hope Hicks'in koronavirüs pozitif olduğu açıklanmıştı.

SEÇİMLERE 32 GÜN KALA NELER DEĞİŞECEK?

Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri şu açıklamalarda bulundu:

"Seçime sadece 32 gün kala gelen bu haberin sarsıcı bir önem taşıdığını ne kadar vurgulasak azdır. Başkan karantinaya girince, seçim mitingleri de ertelenecek ve önümüzdeki iki hafta içinde planlanan televizyondaki başkanlık tartışmalarının yapılıp yapılmayacağı belirsiz. Başkanın sürekli tekrarladığı "ulus olarak hastalığı kontrol altına aldıkları" mesajı, bizzat kendisinin hastalanmasıyla çürütülmüş oldu. Daha bundan iki gün önce ilk televizyon tartışmasında Trump rakibi Joe Biden'i sık sık maske taktığı için ve seçim mitinglerine kendisi kadar büyük kalabalıklar toplamadığı için alaya almıştı. Şimdi Beyaz Saray ve Trump'ın seçim kampanyası, başkanın neden kendisini doğru düzgün korumayan bir tutum benimsediği ve üst düzeyde daha kaç yetkilinin virüse maruz kaldığı sorularına muhatap olacak. Bu tür ulusal çalkantı ortamlarında Amerikan kamuoyu genellikle istikrarı, yani başkanı desteklemeyi tercih etmiştir. Ama bu eğilim onu bu sorulardan korumaya yetmeyebilir."

ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:22

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor - Son Dakika Dünya

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