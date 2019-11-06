Son Dakika Haberleri: Donald Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerine savaş açmanın zamanı geldi
Son Dakika Dünya Donald Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerine savaş açmanın zamanı geldi

Donald Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerine savaş açmanın zamanı geldi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı kartel üyelerinin silahlı saldırısı sonucu 9 Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından, uyuşturucu çetelerine "savaş açma zamanı geldi" dedi

Donald Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerine savaş açmanın zamanı geldi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksikalı kartel üyelerinin silahlı saldırısı sonucu 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından, uyuşturucu çetelerine "savaş açma zamanı geldi" dedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, "Savaş mantık dışı. Biz barışa inanıyoruz." açıklamasını yaptı.


Trump, söz konusu saldırının ardından Obrador'a, 'canavarlar' olarak bahsettiği uyuşturucu kartellerine karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:28 
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