Son Dakika Haberleri: Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek
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Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi senatör, Amerikan bayrağının yakılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sundu.

Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi senatör Amerikan bayrağının yakılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada yasa teklifine destek verdiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:38 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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