Donald Trump'tan ABD bayrağının yakılmasını yasaklayacak tasarıya destek
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi senatör, Amerikan bayrağının yakılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sundu.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:38
'nde Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi senatör Amerikan bayrağının yakılmasının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sundu.
ABD Başkanı Donald Trump
, twitter hesabından yaptığı açıklamada yasa teklifine destek verdiğini duyurdu.
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