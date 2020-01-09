Donald Trump'tan ilk kez açıkladı: Süleymani Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Donald Trump'tan ilk kez açıkladı: Süleymani Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu - Son Dakika Dünya

Donald Trump'tan ilk kez açıkladı: Süleymani Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu

18 dakika önce

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Trump, İranlı Süleymani'yi öldürmeye karar verdik. Çünkü Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ HAVAYA UÇURMAYI PLANLIYORDU"

Beyaz Saray'da yapılan çevresel bir etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir gazetecinin Kasım Süleymani suikastıyla ilgili sorusuna, "İranlı Süleymani'yi öldürmeye karar verdik. Çünkü Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu" cevabını verdi.

BÜYÜK BİR TEHDİT HALİNE GELMİŞTİ

Süleymani'nin günlerce bu saldırı planıyla haşır neşir olduğunu belirten Trump Süleymani'nin artık öldürülmesi geren büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD, Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla bir düzenlediği hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

Donald Trump'tan ilk kez açıkladı: Süleymani Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planlıyordu
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bağdat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:43 
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