Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı - Son Dakika

Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı

06.11.2020 10:33
Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek " Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!" dedi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı YASAL OYLAR KULLANIMI ile kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER'in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASADIŞI OY olarak belirlenmesi gerekmektedir. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!" dedi


Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı - Son Dakika Dünya


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