Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı
06.11.2020 10:33
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek " Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!" dedi.
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı YASAL OYLAR KULLANIMI ile kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER'in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASADIŞI OY olarak belirlenmesi gerekmektedir. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!" dedi
Son Dakika Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti İzmir'i yıkan depremde acı gerçek ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı