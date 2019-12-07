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Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede su tasarrufu için tuvaletlerdeki tazyikli sifon kullanımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını önerdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede su tasarrufu için tuvaletlerdeki tazyikli sifon kullanımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını önerdi.
Trump, yönetim olarak tuvaletler dışında, duş ve lavabolardaki suyun daha idareli kullanımını için getirilen düzenlemeyi değiştirmenin yollarını aradıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:59
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