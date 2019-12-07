Son Dakika Haberleri: Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın
Son Dakika Dünya Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın - Son Dakika Dünya

Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede su tasarrufu için tuvaletlerdeki tazyikli sifon kullanımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını önerdi.

Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede su tasarrufu için tuvaletlerdeki tazyikli sifon kullanımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını önerdi.


Trump, yönetim olarak tuvaletler dışında, duş ve lavabolardaki suyun daha idareli kullanımını için getirilen düzenlemeyi değiştirmenin yollarını aradıklarını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:59 
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