donald trump ve boris johnson, g7 zirvesi kapsamında ikili görüştü
50 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi kapsamında, Fransa'da kahvaltıda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
ve İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
, G7 Zirvesi kapsamında, Fransa
'da kahvaltıda görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecini yönetimini, 'hiçbir şey yapılmadı' ifadeleriyle değerlendirirken; Brexit sürecine dair Johnson'a hangi tavsiyeleri verdiği sorusu üzerine, Boris Johnson'ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve 'bu iş için doğru kişi' olduğunu belirtti.
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