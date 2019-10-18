Son Dakika Haberleri: Donald tusk aslında bu ateşkes değil, kürtlerin teslim alınması talebi
Son Dakika Güncel Donald tusk aslında bu ateşkes değil, kürtlerin teslim alınması talebi

Donald tusk aslında bu ateşkes değil, kürtlerin teslim alınması talebi

1 saat önce

Donald Tusk Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebiBelçika, (DHA)- Avrupa Liderler Zirvesi kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ortak basın toplantısı düzenledi.

Donald Tusk Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebi

Belçika, (DHA)- Avrupa Liderler Zirvesi kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ortak basın toplantısı düzenledi. Barış Pınarı Harekatı'nın 5 gün süre ile durdurulması için ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatla ilgili soruya cevap veren Donal Tusk, 'Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebidir' dedi.

AB Konseyi Başkanı Tusk, 'Durum ateşkes olarak adlandırılıyor, beklediğimiz şey bu değildi. Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin tutuklanmasının bir talebi. Burada çok tutarlı olmalıyız ve derhal askeri harekatına son vermesi için Türkiye'ye çağrıda bulunmalıyız ve bunda istikrarlı olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Donald tusk aslında bu ateşkes değil, kürtlerin teslim alınması talebi

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:12 Kaynak: DHA
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