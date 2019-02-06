Son Dakika Haberleri: Donald Tusk: "Brexit'i Plansız Destekleyenler Cehennemde Özel Bir Yeri Hak Ediyor"

Donald Tusk: "Brexit'i Plansız Destekleyenler Cehennemde Özel Bir Yeri Hak Ediyor"

39 dakika önce

Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini söyledi.

Donald Tusk:
Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, temasları kapsamında Brüksel'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya geldi. Tusk, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen "backstop" uygulamasında herhangi bir değişiklik kabul etmeyeceğini savundu. Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini ifade etti.

Brexit'i destekleyen milletvekilleri ise, Tusk'ı "kibirli olmakla" suçlayarak açıklamasını kınadı.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlam ve canlı bir referandum süreci geçirildiği ifade edilerek, ülke tarihindeki en demokratik süreç olduğu aktarıldı.

Tusk, yarın Brüksel'de İngiltere Başbakanı Theresa May'le görüşecek. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Brüksel, Avrupa Birliği, Donald Tusk, Politika
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