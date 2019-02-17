Son Dakika Haberleri: Donan Barajda Buz Kırıldı, Paletli Araç Suya Gömüldü

Donan Barajda Buz Kırıldı, Paletli Araç Suya Gömüldü

40 dakika önce

Donan barajda buz kırıldı, paletli araç suya gömüldü Baraja gömülen araçtan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarak ölümden kurtulduBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donan barajda buzun kırılması ile enerji hat kontrol ekibinin bulunduğu paletli araç, suya gömüldü.

Donan barajda buz kırıldı, paletli araç suya gömüldü
Baraja gömülen araçtan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarak ölümden kurtuldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donan barajda buzun kırılması ile enerji hat kontrol ekibinin bulunduğu paletli araç, suya gömüldü. Araçtan kendi imkanları ile kurtulan 2 kişi jandarmaya sığındı.
Olay, Karlıova ilçesinde bulunan Karlıova Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksek gerilim hattının kontrol eden 2 kişinin bulunduğu TEİAŞ'a ait paletli araç, sürücüsünün fark etmeden donan baraja girdi. Barajın üstünde bir süre ilerleyen araç, buzların bir anda kırılması ile suya gömüldü. 2 personel kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Kurtulan 2 kişi jandarma ekiplerine sığındı.
Paletli aracın çıkartılması için ise bölgeye iş makineleri ve ekipler sevk edildi.
Ekipler, tamamen bu tutan baraj üzerinde aracı kurtarmak için tüm güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Karlıova, Araç, 3. Sayfa
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