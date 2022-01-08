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Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü "Altın At Kristal Buz Festivali" ile şenlenecek - Son Dakika

Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü "Altın At Kristal Buz Festivali" ile şenlenecek

08.01.2022 10:57

Son dakika gündem haberine göre Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır Gölü, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Altın At Kristal Buz Festivali"nde çeşitli gösterilere ev sahipliği yaparak misafirlerine eğlenceli anlar yaşatacak.

Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır Gölü, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Altın At Kristal Buz Festivali"nde çeşitli gösterilere ev sahipliği yaparak misafirlerine eğlenceli anlar yaşatacak.

Ardahan ve Kars arasında yer alan, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan gölde, buz tabakası yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Cam gibi parlak bir görüntüye bürünen Çıldır, her kış buz tabakasında atlı kızaklarla ya da yürüyerek gezinti yapmak isteyenleri misafir ediyor.

Buz tabakası kırılıp suya ağ sarkıtılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ziyaretçilerin beğenisini toplayan gölde, 12 Şubat'ta "7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" organize edilecek.

Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenecek festivalde, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan ve dörtnala at yarışları yapılacak.

Genç bayan ve genç erkekler kategorisinde atletizm yarışları da yapılacak festivalde, buz üzerinde güreş, buz pateni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Renkli görüntülerin yaşanacağı festivale gelen ziyaretçiler, gölde yakalanan balıklar ile yöreye özgü kaz eti dışında yöresel lezzetlerin de tadına bakabilecek.

Atlı kızakçılar yarışlara hazırlanıyor

Göl yüzeyinde yerli ve yabancı turistlere atlı kızakla gezinti yaptıran kızakçılar, bir taraftan da şölen için hazırlık yapıyor. Atlarını göl üzerinde koşturarak antrenman yaptıran atlı kızakçılar, yarışlarda derece edebilmek için çalışıyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını, Van'daki çığ ve benzeri bazı nedenlerden dolayı geçen yıl yapılamayan festivali bu yıl gerçekleştirmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

"Çıldır Gölü markasının hakkını vermek istiyoruz"

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan da çok sayıda misafirin organizasyona katılacağını ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Bu şölenle bölgemizin ve Çıldır Gölü'nün tanıtımını yaparken, aynı zamanda geleneksel spor dallarını ve kış sporlarını da yaygınlaştırıyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız. Tabii ki önceki yıllara oranla daha profesyonelce bir festival gerçekleşecek, çünkü her yılımız bize tecrübe kazandırıyor. Geçen yılın da eksikliğini gidermek adına etkinliklerimiz daha dolu olacak. Her yıl yapılan organizasyonlarla amacımıza ulaşıyoruz. Bu yıl da amacımıza ulaşacağımızdan şüphem yok. Sonuçta Çıldır Gölü Türkiye'de bir markadır, biz de bu markanın hakkını vermek istiyoruz."

Azizoğlu, bu yıl binlerce ziyaretçinin etkinliklere katılmasını beklediklerini ifade etti.

Atlı kızakçı Birol Kaya da şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Festivale bir yıl ara vermek bizim için iyi olmadı ancak bu yıl etkinliğin yeniden yapılacak olması nedeniyle şimdiden hazırlıklara başladık. Buzun kalınlığı ve dayanıklılığı gayet güzel. Yarışmalarda en iyi dereceyi almak için altyapı gayet güzel. Başta belediye olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali ile şenlenecek
Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali ile şenlenecek
Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali ile şenlenecek

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Doğu Anadolu, Çıldır Gölü, Türkiye, Altın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü 'Altın At Kristal Buz Festivali' ile şenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Donan Çıldır Gölü "Altın At Kristal Buz Festivali" ile şenlenecek - Son Dakika
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