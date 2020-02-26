Donan Çıldır Gölü'nde kar bisikleti ve kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan Çıldır Gölü'nde kar bisikleti ve kızak keyfi - Son Dakika

Donan Çıldır Gölü'nde kar bisikleti ve kızak keyfi

6 saat önce

ARDAHAN (İHA) – Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü, sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti ile renkli görüntülere sahne olacak.

Donan Çıldır Gölü'nde kar bisikleti ve kızak keyfi, System.String[]

ARDAHAN (İHA) – Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü, sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti ile renkli görüntülere sahne olacak.


Her yıl Aralık ayında donup Nisan ayında çözülen ve yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buz tutan Çıldır Gölü, farklı etkinlikle ev sahipliği yaparak adını duyurmaya devam ediyor. Göl üzerinde Eskimo usulü balık avı ve atlı kızak seferlerinden sonra şimdi de sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi yaşandı.


Akçakale, Atalayın Yeri ve Kil Çadırı mevkilerine gelen Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve diğer yetkililerle sandalyeli buz kızağı ve kar bisikletine binerek tanıtımını yaptı.


Alper Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çıldır Gölü, ülkemizde tanınan bir yer olması dolayısıyla birçok insanın görmek istediği ve geldiği mekan. Amacımız burayı kış sporlarının merkezi haline getirmektir. Bu çalışmalarla kış sporları anlamında fazlasıyla çeşitlendirmiş oluyoruz. Çıldır Gölümüzü bütün dünyaya tanıtmak isterken, bu da o çalışmanın ilk adımıdır. Çıldır ilçemizi ve Çıldır Gölümüzü bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Biz kışı insanların evlerine hapsoldukları bir zaman aralığından çıkartıp insanların özellikle dışarı çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla da inşallah bunu başaracağız" dedi.


Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da valilik ve kaymakamlık ile birlikte Çıldır Gölü için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada amacımız Çıldır ve Çıldır Gölü'nü hak ettiği noktaya taşımaktır. Bu projeler Çıldır'ın geleceği için çok önemli. Bu nedenle valilik ve kaymakamlığın tüm çalışmalarını canı gönülden destekliyoruz" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kemal Yakup Azizoğlu, Alper Taş, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:28 Kaynak: İHA
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