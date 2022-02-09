Üye Girişi
Donan Çıldır Gölü'nde otomobillerle yapılan ileri sürüş eğitimi sona erdi - Son Dakika

Donan Çıldır Gölü'nde otomobillerle yapılan ileri sürüş eğitimi sona erdi

09.02.2022 17:55
Donan Çıldır Gölü'nde otomobillerle yapılan ileri sürüş eğitimi sona erdi

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde düzenlenen ileri sürüş eğitimi tamamlandı.

Kars- Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde düzenlenen ileri sürüş eğitimi tamamlandı.

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bir yarış takımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarına kar ve buz üzerinde ileri sürüş eğitimi verdi.

Şirketin "yarış ekibi"nin buz kaplı göldeki eğitimi iki araçla gerçekleştirildi. Şampiyon pilotların verdiği eğitimlerde buz ve karda araç kullanma konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Güvenli sürüş ve kış lastiklerinin öneminin de anlatıldığı eğitimlerde ilk olarak katılımcılar araçları göl üzerinde kullanan pilotların yanında oturdu.

Pilotları izleyen katılımcılar daha sonra direksiyon başına geçerek araçları kullandı.

Çivili lastik ve kış lastiği takılı araçları kullanan katılımcılar Çıldır Gölü üzerindeki eğitimlerini tamamladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonu ve eğitmen Ertan Nacaroğlu, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde iyi deneyimler kazandıklarını ifade ederek, "İleri sürüş eğitimleri veriyoruz, kaygan zemin içerisinde buz, kar, ıslak zemin, toprak zeminler var. Bunlar içerisinde en iyi parkur buz ve kar üstünde sürüş, şu an da en iyi yerdeyiz. Çıldır inanılmaz güzel bir yer, manzarası da çok iyi. Bu parkurun önemli bir özelliği, en ufak bir taş, kaya, ağaç yok yoldan çıksanız bile ne araca ne de kendinize zarar veriyorsunuz, son derece güvenli bir eğitim parkuru oluşturuldu." diye konuştu.

Eğitim alanlardan Erdil Aras da, "Bir otomobil buzda nasıl güvenli hareket ettirilir, güvenli sürüş nasıl yapılır, hocamızın eşliğinde kontrollü şekilde bu eğitimleri aldık." dedi.

İlk defa buz üzerinde araç kullandığını ve oldukça verimli eğitim aldığını ifade eden Aras, "Buz denince akla kontrolsüzlük geliyor, burada kontrolsüzlük kontrollü hale nasıl getirilir hocalarımız bize öğretti. Kullandığımız kış lastiği ve sürüş tekniğinin incelikleriyle nasıl sonuç elde ediyoruz onları gördük. Türkiye şampiyonlarından bu eğitimleri almak çok keyifli ve bilgilendiriciydi." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Çıldır Gölü, Tragger, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donan Çıldır Gölü'nde otomobillerle yapılan ileri sürüş eğitimi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:02:51. #1.13#
SON DAKİKA: Donan Çıldır Gölü'nde otomobillerle yapılan ileri sürüş eğitimi sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement