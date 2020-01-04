Donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koştular - Son Dakika

Ardahan'da bir grup balıkçı, Ardahan- Kars sınırında yer alan ve donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koşarak yem bıraktı.

Son günlerde havaların soğumaya başlamasıyla yüzeyinin büyük bölümü buz tutan Çıldır Gölü'nün bünyesindeki birçok göçmen kuş bir süre önce göç etti.

Diğer kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekmelerinin de etkisiyle göç etmesine rağmen sakar mekeler ise buzla kaplanan gölde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Sakar mekelerin göç etmeyişini fark eden bölgedeki balıkçılar ise yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Balıkçılar, Atalay'ın Yeri mevkisinde ince buz tabakasını kırıp kuşlar için alan açıp buralara yem bıraktı.

Bazı balıkçılar, sakar mekeler için yemleme çalışması yaparken, kırılan buzdan dolayı suya batarak ıslandı.

Gölün Ardahan tarafında balık lokantası işleten ve gölde balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, AA muhabirine, 30 yıldır Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işlettiğini ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını anlattı.

Onlarca sakar mekenin bu yıl gölün donmasına rağmen bölgeyi terk etmediğini belirten Uzunkaya, "Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Bu yıl sıcak giden havalar sakar mekeleri aldattı. Çünkü bu yıl önceki yıllara oranla havalar çok sıcak gitti. Hatta bu nedenle Çıldır Gölü de geç dondu." dedi.

Uzunkaya, sakar mekelerin yaşama tutunmasını sağlamaya çalıştıklarını bildirerek, "Aslında bunların bir ay önce gitmeleri gerekirdi. Ama gidemediler. İki gündür gölü buz kapladı, buna rağmen gidemediler. Uzmanlarla görüştüm, bugün yarın gitmeleri gerek." ifadesini kullandı.

Kuşlara göç edene kadar yem bırakacaklarını anlatan Uzunkaya, "Sakar mekelere göç edene kadar bir yaşam alanı oluşturmamız lazım. Yeşillik başta olmak üzere onlara çeşitli yemler bırakıyoruz. Ayrıca buzu kırıp suya girsinler diye onlara alan açtık. Bize düşen insanlık yapmak, yaşam alanlarını oluşturmak." şeklinde konuştu.