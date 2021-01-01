Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: "Mırmır" ve "Mira" - Son Dakika

Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: "Mırmır" ve "Mira"

01.01.2021 13:13
Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları:

Son günlerde havaların soğumasıyla yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır" ile "Mira" gölün maskotu haline geldi.

Son günlerde havaların soğumasıyla yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır" ile "Mira" gölün maskotu haline geldi.

Ardahan- Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ilgi çeken gölün maskotları "Mırmır" ile "Mira" da Çıldır'a renk katıyor.

Balık lokantası sahibi Atalay Uzunkaya tarafından 4 yıl önce sahiplenilen sevimli kediler, kış mevsiminde donan Çıldır Gölü'nü görmeye gelenlere eşlik ederek göl üzerinde gezmenin keyfini sürüyor.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mırmır" ile "Mira"nın son yıllarda Çıldır Gölü'nde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgeye gelenlerin sevimli kedilerle yakından ilgilendiğini ifade eden Uzunkaya, "Göl donmaya başladığında Mırmır ve Mira ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor, hoşuna gidiyor. Buraya bir daha gelenler sürekli onları soruyor." diye konuştu.

Çıldır Gölü, Ardahan, Balık, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: 'Mırmır' ve 'Mira' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi
Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi         
13:03
Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü         
12:36
Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu         
12:27
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı         
12:07
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan ve cinsel içerikli sitelere giren kocayı kusurlu buldu Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan ve cinsel içerikli sitelere giren kocayı kusurlu buldu         
10:43
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 13:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: "Mırmır" ve "Mira" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei