Son Dakika Haberleri: Donan Çıldır Gölü Üzerinde Isınmak İçin Soba Yaktılar

Donan Çıldır Gölü Üzerinde Isınmak İçin Soba Yaktılar

21 dakika önce

Donan Çıldır Gölü üzerinde ısınmak için soba yaktılar Atlı kızakla kaydılar yanan soba da ısındılar Atların kısa süreli kavgası ise paniğe neden olduKARS - (ÖZEL HABER)-Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, son yılların en yoğun kışını yaşıyor.

Donan Çıldır Gölü üzerinde ısınmak için soba yaktılar
Atlı kızakla kaydılar yanan soba da ısındılar
Atların kısa süreli kavgası ise paniğe neden oldu

KARS - (ÖZEL HABER)-Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, son yılların en yoğun kışını yaşıyor. Donan göl üzerinde atlı kızaklarla gezen vatandaşlar, buz üzerinde yakılan soba başında çay içerek ısınıyor.,
Doğal güzellikleriyle kış mevsiminde bölgenin cazibe merkezi haline gelen, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler yaşanıyor.
Atlı kızak sahipleri tarafından donan göl üzerine soba kuruldu. Atlı kızakla kayan vatandaşlar yanan soba başında ısındı.
Çocuğuyla birlikte Çıldır'a İzmir'den geldiğini belirten Tamer Işık, "Ordaki o doğallık, tezeğin kokusu çocukluğuma götürü. Erzincan'da ben de büyüdüğüm yaşlarda böyle sobalarda ısındık. Güzel keyifli, oğlumda yaşasın istiyorum "dedi.
"Atlı kızak sürmek istiyordum"
Geziye çıkarken kızak sürmek istediğini belirten Sema Ok, "Bu geziye çıkarken, en büyük hayalim buydu. Bu göl üzerinde buzda, atla beraber kaymak ve atı sürmek, kaptanımızda bana o şansı verdi" diye konuştu.
Doğu Ekpresi ve tur operatörleriyle Kars'a gelen vatandaşlar, zamanlarının büyük kısmını donan Çıldır Gölü'nde geçiriyor. Vatandaşlar atlı kızaklar ile göl üzerinde tatlı bir gezintiye çıkıyor. Muhteşem doğanın keyfini yaşayıp bu güzel anları fotoğraf çekilerek de ölümsüzleştiriyor. Kısa kızak turunun ardından buz üzerinde yanan soba başında toplanan vatandaşlar burada ısınıyor.
"Atlar kavga etti, kızak üstünde kısa süre panik yaşandı"
Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezintiye çıkan vatandaşlar zaman zaman da korku ile heycanı bir arada yaşıyor. İki atlı kızağın aynı anda gezinti yaptığı sırada atlardan birisi diğer ata saldırdı, atı ısırmak için hamla yapan kızgın at kızak üzerinde bulunan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda at sürücüleri erken müdahale ederek atların kavgasını önlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Kars, Çıldır, Genel
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