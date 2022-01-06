DONAN ÇORUH NEHRİ'NDEKİ BUZ KÜTLESİNİ SAL GİBİ KULLANDI - Son Dakika

BAYBURT'ta kısmen donan Çoruh Nehri üzerindeki buz kütlesini kıran Burak Yılmaz, yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullandı. Buz kütlesiyle nehirde gezen Yılmaz'ın o anları arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Zahit Mahallesi'nden geçen Çoruh Nehri'ndeki su, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte kısmen dondu. Nehirdeki suyun donduğunu gören Burak Yılmaz, buz kütlesini kırarak üzerine çıktı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullanan Yıldız, nehir boyunca buz kütlesinin üzerinde 200 metre ilerledi, daha sonra kıyıya çıktı. Buz kütlesinin üzerinde eğlenceli dakikalar geçiren Yılmaz'ın o anları arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.