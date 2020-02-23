Donan göl üzerinde futbol keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan göl üzerinde futbol keyfi - Son Dakika

Donan göl üzerinde futbol keyfi

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.

Donan göl üzerinde futbol keyfi, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.


Adilcevaz ilçesinde 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Gölün donmasını fırsat bilen Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar beldesindeki çocuklar ve gençler, donan gölün üzerinde futbol oynayarak zaman geçiriyorlar.


Yüzeyinde yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl üzerinde futbol oynayan gençlerden Ünal Emen, "Burası kış aylarında sürekli donuyor. Bizde donan göl üzerinde bir araya gelip güzel aktiviteler yapıyoruz. Burada halay çekiyoruz, futbol oynuyoruz. Burası vakit geçirebileceğimiz güzel bir göldür. Ayrıca doğa harikası bir yerdir. Görmeyenlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.


Mazlum Emen isimli genç, "Ben Aydınlar beldesinde yaşıyorum ama gelip burada Arin Gölü'nün üzerinde top oynuyoruz. Bizim için güzel bir aktivite" ifadelerini kullanırken, Furkan Erçetin isimli çocuk ise okuldan arta kalan zamanlarda ve hafta sonlarında futbol oynayıp zaman geçirdiğini söyledi. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
Barcelona'dan sonra Real Madrid'in de Mustafa Kapı ile ilgilendiği iddia edildi Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: İran'da hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:10:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Donan göl üzerinde futbol keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]