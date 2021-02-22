Donan gölde balık umudu - Son Dakika

Donan gölde balık umudu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 19 dereceye kadar düştüğü ilçede suya dair ne varsa buz tuttu

SİVAS - Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Ulaş gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 19 dereceye kadar düştüğü ilçede suya dair ne varsa buz tuttu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezine 39 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde bulunan gölün yüzeyi hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düşmesiyle birlikte tamamen buzla kaplandı. Buzla kaplı göl ile karşısında bulunan Tecer dağının karla kaplanması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölde yaşayan kuşların bulunduğu bölgeyi terk etmeyerek donan gölde kalması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Öte yandan gölün buzla kaplı yüzeyini görüp fırsata çevirmek isteyen bir vatandaş ise gölün yüzeyinde delik açıp oltasını suya indirdi. Bir umutla balık tutmayı bekleyen vatandaşın şansı ise yaver gitmedi.

"Daha önce tutmuştum şansımı deneyeyim dedim"

Suat Şahin, daha önce buz tutan bu gölde balık tuttuğunu ve tekrar şansını denemek istediğini söyleyerek, "Ulaş gölünün buz tuttuğunu görünce oltamı alıp balık tutmak için şansımı denemeye geldim. Daha önce tutmuştum tekrar denemek için Ulaş gölüne balık tutmaya geldim. Buzu kırdım ve şuan deniyorum, balık gelecek mi şans işte. İnsanlara tavsiyem buraya gelsinler bu gölün buz tutmuş halini görsünler. Kartpostallık bir manzara var. Arkadaşımla bende fotoğraf çektik. Oltamı alıp balık tutmaya da geldim daha önce tutmuştum şansımı deneyeyim dedim" şeklinde konuştu.