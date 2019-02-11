Son Dakika Haberleri: Donan Gölde Eskimo Usulü Balık Avı

Donan Gölde Eskimo Usulü Balık Avı

25 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü şiddetli soğuk nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise Eskimo usulü balık avı yapıyor.

Donan Gölde Eskimo Usulü Balık Avı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü şiddetli soğuk nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise Eskimo usulü balık avı yapıyor.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor. Yüzeyi tamamen donan gölde yaklaşık 2 kilometre yürüyen köylüler, kazma ve küreklerle 30 santimetrelik buz tabakasını kırarak, göle attıkları ağlarla aynalı sazan, inci kefali avlıyor.

Ahlat'ın Dilburnu köyünde balıkçılık yaparak geçimini yapan 45 yaşındaki 7 çocuk babası Kemal Canbay isimli vatandaş, çocukluğundan beri Nazik Gölü'nde balıkçılık yaptığını söyledi. Kışın donan gölde balıkçılık yapmanın çok zor olduğunu belirten Canbay, sabahın erken saatlerinden itibaren kar ve buz üzerinde kilometrelerce yürüyüp açtıkları gözeneklerden göle attıkları ağları çektiklerini ifade etti. Canbay, "Buz tutan Nazik Gölü'nün üzerine çıkıyor, 2 veya 3 kilometre yürüyüp ağlarımızı atıyoruz. Buz sağlam oluyor. Bazı seneler 80 santimetre, bazı seneler 20 santimetre buz tutuyor. Buzu kırıp aynalı sazan ve inci kefali balığı çıkarıyoruz" dedi.

Nafiz Canbay isimli balıkçı ise sabah erkenden gelip buzları kırarak ağ attıklarını belirterek, "Bir sonraki gün gelip ağlarımızı çıkarıyoruz. İnci kefali ve aynalı sazan dediğimiz balıkları çıkarıyoruz. Ağlarımızı çıkardıktan sonra balıklarımızı götürüp satıyoruz" diye konuştu.

Nafiz Canbay, aynalı sazanı 10, inci kefalini ise 2 liradan sattıklarını sözlerine ekledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Bitlis, Nazik Gölü, Güncel
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