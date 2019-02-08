Son Dakika Haberleri: Donan Gölde Futbol Keyfi

Donan Gölde Futbol Keyfi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu. Ahlat ilçesinde bulunan 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Ahlat ilçesinde bağlı Dilburnu köyündeki çocuklar ve gençler, yüzeyinde yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan Nazik Gölü üzerinde gün boyu futbol maçı yaparak doyasıya eğleniyor. Donan göl üzerinde futbol oynayan gençlerden Akif Can, kış mevsimi boyunca donan gölde futbol oynayarak boş zamanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Akif Can, "Nazik Gölü buz tutunca hafta sonları üzerinde top oynayıp eğleniyoruz" dedi. Donan göl üzerinde futbol oynamanın çok zevkli olduğunu belirten Mehmet Can ise "Dilburnu köyünde yaşıyoruz. Köyümüz Nazik Gölü'nün kıyısında bulunuyor. Nazik Gölü şu anda buz tutmuş durumda ve biz üzerinde top oynayıp vakit geçiriyoruz" diye konuştu. Berkan Can isimli çocuk ise her yıl Nazik Gölü'nün buz tuttuğunu söyleyerek, okuldan arta kalan zamanlarda ve hafta sonları futbol oynayıp zaman geçirdiklerini ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Nazik Gölü, Futbol, Güncel
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