Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

7 saat önce

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Hafik Gölü dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Hafik Gölü dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Sivas'ın doğal güzelliklere sahip turistik noktalarından Hafik Gölü'nün yüzeyi dondu. Gölün yüzeyinde oluşan yaklaşık 10 santimetre kalınlığındaki buz kütlesi, gölün üzerinde yürümeye izin verdi. Öte yandan bölgede oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan kış manzarası havadan da görüntülendi. - SİVAS

Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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