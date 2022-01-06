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Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar - Son Dakika

Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar

06.01.2022 09:26

Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılarARDAHAN Kış mevsiminde yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı.

Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar

ARDAHAN Kış mevsiminde yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı.

Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla, Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, göle tüplü dalış yaptı. Soğuk sulara dalan dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık dalış gerçekleştirdi.

JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu suda yaptıkları dalışı izleyen Cenk Levent, "Yüzeyi tamamen donan Çıldır gölüne dalış yapan Jandarma su altı kurtarma timlerini izleme fırsatı bulduk. Sarıkamış şehitleri anısına çıldır gölüne dalış faaliyeti gerçekleştirmeleri de çok kıymetliydi. Güzel bir etkinlikti. Buradan Tüm Türkiye'ye selam osun." Şeklinde konuştu.

Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar
Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar
Donan göldeki buzu testere ile kesip dalış yaptılar

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Çıldır Gölü, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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