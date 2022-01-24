Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi - Son Dakika

Donan göldeki ördek ve karabatakları vatandaşlar besledi

ANKARA Ankara'da soğuk havanın etkisi ile Mogan Gölü dondu. Donan göldeki karabatak ve ördekleri besleyen vatandaşlar muhteşem manzaranın tadını çıkarttı.

Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgası nedeniyle Başkentin Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü dondu. Karın da yağmasıyla birlikte gölün yüzeyi beyaza bürünürken, gölde yaşayan ördek ve karabatakları ise vatandaşlar besledi. Gölün çevresine gelenler hem muhteşem manzara ve havanın tadını çıkarttı hem de gölde yaşayan hayvanları besledi.