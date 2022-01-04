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Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu

04.01.2022 10:47
Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi drone ile görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Yozgat'ta, Çamlık Milli Parkı'nda bulunan Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyinin tamamına yakını buzla kaplandı. Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında, donan gölet kartpostallık görüntüler oluştururken göletin buz tutmayan tarafında yüzen kuğu ve ördeklerin görüntüsü de eşsiz doğa manzarasına ayrı bir güzellik kattı. Donan göleti fotoğraflamak için gelen Ahmet Bolat, "Gece hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı'nda bulunan gölet de donmuş. Biz de buranın fotoğrafını çekmek için geldik. Çok güzel bir manzara oluşmuş" dedi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/ İHA)

Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu
Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu
Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu
Donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Türkiye, Yozgat, Drone, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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