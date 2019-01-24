Donan Göletten Kartpostallık Görüntüler...kardan Ev Yaptılar
1 saat önce
Donan göletten kartpostallık görüntüler.
Donan göletten kartpostallık görüntüler...Kardan ev yaptılar
TOKAT - Tokat
'ın Reşadiye
ilçesine donan Eriklice Düzü Göleti kartpostallık manzaralar oluştururken, vatandaşların yaptığı kardan evler dikkat çekti.
Tokat'ta kar yağışının yerini soğuk havaya bırakması ile birlikte Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh
Beldesinde bulunan Eriklice Düzü Göleti dondu. Yüzeyi tamamen donarak üzerinde yürünebilir hale gelen gölet doğal manzarası ile görenleri büyülüyor. Yazın ayrı kışın farklı bir güzelliğe bürünen gölet doğal güzellikleri ile Karadeniz Bölgesi
'nin yeni gözdesi olma yolunda.
Eskimolara özendiler
Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli
Beldesi Çakraz Mahallesi Muhtarı Bahri Güner komşuları ile birlikte yoğun kar yağışının ardından 4-5 kişinin içerisine rahatlıkla girebileceği kardan ev yaparak üzerine Türk Bayrağı astı. Kardan evin içerisine halı sererek oturan vatandaşlar çaylarını yudumlayıp farklı bir keyif yaşadı. Güner, yarı yıl tatilinde çocuklarla eğlenerek karın tadını çıkarmak için kardan ev yaptıklarını kaydetti. Tokat merkezde ikamet eden Bakkal Kamil Tatlı'da oğlu ile birlikte kardan ev yaptı. Kasaların içerisinde doldurduğu karı sıkıştırarak buz kütlesi haline getiren Tatlı, kardan ev yaptı. Kardan evin içerisinde mum yakarak oturan Sezer Tatlı, eğlenceli dakikalar geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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