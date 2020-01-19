Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü - Son Dakika

Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü

6 saat önce

Sivas'ta vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü, System.String[]

Sivas'ta vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.


Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin yüzeyinde oluşan buzun kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Vatandaşlar gölün yüzeyinde yürümenin keyfini çıkardı. Öte yandan, beldede bulunan Yıldız şelalesi soğuğun etkisiyle kısmen buz tutu. Buz sarkıklarıyla kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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