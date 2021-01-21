Donan kilitler anahtarları kırabilir - Son Dakika

Donan kilitler anahtarları kırabilir

21.01.2021 12:03

Donan kilitler anahtarları kırabilir En iyi ve basit yöntem nefes ve sıcak su Pille çalışan araç kumandaları soğukta işlev kaybı yaşarsa biraz avucumuzda ısıtmak bile fayda sağlayacaktır Yurt genelinde yaşanan hava sıcaklığındaki ani düşüşün, kilitlerde donma ve anahtarlarda kırılmalara...

Donan kilitler anahtarları kırabilir

En iyi ve basit yöntem nefes ve sıcak su

Pille çalışan araç kumandaları soğukta işlev kaybı yaşarsa biraz avucumuzda ısıtmak bile fayda sağlayacaktır

ESKİŞEHİR - Yurt genelinde yaşanan hava sıcaklığındaki ani düşüşün, kilitlerde donma ve anahtarlarda kırılmalara sebep olabileceğini belirten uzmanlar çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Geç gelen kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklığının ani düşüşü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskişehir'de 1 haftada 35 derece kadar düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte gündelik yaşantıda kullanılan kilitlerde donma olayları yaşanmaya başladı.

Eskişehir'de 18 yıldır çilingirlik yapan Ahmet Boz, "Özellikle kış aylarında soğuğa maruz kalmış olan kilitler genellikle donma yapabiliyor. İçerisindeki pimler o kadar ufak ki soğukta fazla dayanamıyor. Özellikle bahçe kilitlerinde oluşan donmalarda insan nefesi aslında yapılabilecek en basit yöntem. İçine bir miktar üfleyerek, az da olsa o soğuğu kırarak anahtarı rahatlıkla çevirebiliriz. Ama onun haricinde anahtarı direkt sokup çevirmeye kalkarsak anahtarda kırılmalar meydana gelebiliyor. Bu durum araç anahtarları için de geçerli. Özellikle kış aylarında motosiklet anahtarları ne kadar sağlam olursa olsun yağmur ya da kar kontağa girdiği sürece donma meydana geliyor. Bunu da nefesle veya sıcak su dönerek çözmeye çalışıyorlar ki genelde sıcak su tercih ediliyor. Aslında bu daha kötü bir durum, çünkü küflenme meydana getirebiliyor, ama o anlık kurtarıyor. Bunun haricinde pas sökücü ve kontak sökücüler bu duruma karşı etkili ve daha dayanıklı. Kış aylarında bunlar da kullanılabilir" dedi.

"Pille çalışan araç kumandaları soğukta işlev kaybı yaşar."

Araç anahtarlarında ve kumandalarında kış aylarının etkisinin yüksek olduğunu ve farklı şekillerde bu durumun giderilebileceğini belirten Ahmet Boz, "Kış aylarında anahtarlarımızın cebimizde donması durumu normal bir durumdur. Kumandaya bastığımız zaman açmazsa acele etmeye gerek yok, biraz avucumuzda ısıtmak bile fayda sağlayacaktır, çünkü pille çalışıyor. Pille çalışan malzemeler için bu normal bir durum ki telefonlarımızda da bu durum var telefon çok soğukta kaldığında kapanabiliyor, bu durum araç anahtarlarında da var. Sürekli dışarıda çalışıyorsak bu duruma maruz kalması zaten muhtemel bir durum. Çok acele etmeden bir kez basmak yeterli olabilir. Uzak mesafelerde çalışmayabilir daha yakın mesafelerden basmak daha faydalı olur. Araç kapıyı açmış olabilir siz farkına varmamış olabilirsiniz, kapı donmuştur ama siz kumandayı düşünürsünüz. Araç kapılarında ve normal kapılarda basit bir yöntemle nefesimizi kullanalım ya da pas sökücü tarzında soğuğa karşı etkili spreyler kullanalım" ifadelerine yer verdi.

"Kırılan anahtarlar ve kilitler tamir edilebiliyor."

Donma sebebiyle kırılan anahtarların ve kilit içinde kalan kırık anahtar parçalarının soruna sebep olmadığını ve belli bir yere kadar tamiratının yapıldığını belirten Ahmet Boz şunları söyledi:

"Kış aylarındayız diyelim ki anahtarımızı kırdık, çok az da olsa anahtar kilidin ucundaysa eğer kırığı bir cımbızla veya herhangi bir tel parçasıyla çıkarttıktan sonra bu anahtarın aynısı yeniden yapılabiliyor. Bazı durumlarda kırılan anahtar üzerine farklı anahtar ittirilebiliyor veya sizden sonra apartmana gelen kişi durumun farkında olmadan kilide anahtarını takarak daha ileriye gitmesine sebep olabiliyor bu durumlarda kilit eğer kaynaklı değilse sökülüp getirilebiliyor biz burada kırık bölümü çıkarıp yenisini almaya gerek duymadan tamiratını yapabiliyoruz. Eğer kilit kaynaklıysa veya uğraşılamayacak durumdaysa o zaman biz yerine gidip tadilatı yapıyoruz. Eğer içerisinde ki pimleri kırdıysa yapılabilecek bir şey yok, göbek değişir ya da kilit komple değişir."

Donan kilitler anahtarları kırabilir
Donan kilitler anahtarları kırabilir
Donan kilitler anahtarları kırabilir
Donan kilitler anahtarları kırabilir

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donan kilitler anahtarları kırabilir - Son Dakika


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