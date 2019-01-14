Donan Kızılırmak'ta Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı
58 dakika önce
SİVAS'ta buz tutan Kızılırmak'ta mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekibi kurtardı.
SİVAS'ta buz tutan Kızılırmak
'ta mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekibi kurtardı. Sivas
'ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye
'nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Buzlu alandan geçmek isteyen bir sokak köpeği, buzun kırılmasıyla mahsur kaldı. Bir kısmı suya gömülen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesi
itfaiye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra buzları kırıp nehrin ortasındaki köpeği ulaştı. Halat bağlanarak bulunduğu yerden çekilen köpeği, kıyıya yaklaştığında ise bir itfaiye eri, kucağına aldı. Ancak güçlükle taşıdı. Köpek daha sonra yine beline bağlanan iple yukarı çekildi. Köpek, itfaiye aracına bindirilerek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:19 Kaynak: DHA
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