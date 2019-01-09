Son Dakika Haberleri: Donan Motoru Ateş Yakarak Çalıştırdı

Donan Motoru Ateş Yakarak Çalıştırdı

22 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece eksi 18 dereceye kadar düşen havada kamyonetinin motoru donan nakliyeci, aracını, motorun altına ateş yakarak çalıştırabildi.

Donan Motoru Ateş Yakarak Çalıştırdı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece eksi 18 dereceye kadar düşen havada kamyonetinin motoru donan nakliyeci, aracını, motorun altına ateş yakarak çalıştırabildi.

Antalya'dan Sandıklı'ya ürün getiren nakliyeci Uğur Akiskalı, kamyonetini bir otelin önüne park ederek konakladı. Sabah Antalya'ya dönmek için aracına binen Akiskalı, kamyoneti çalıştıramadı. Uzun süre uğraşmasına rağmen başarılı olamayan Akiskalı aracının motorunun soğuktan donduğunu anladı. Çevreden topladığı kağıt ve karton atıklarla aracın altına ateş yakan Akiskalı, yaklaşık 1.5 saat süren çabası sonucu aracını çalıştırabildi. Aracın altına yakılan ateş nedeniyle bir ara tutuşan kamyonetin ön tamponunu Uğur Akiskalı söndürdü. Akiskalı daha sonra ilçeden ayrıldı. Sandıklı'da gece hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü belirtildi.  

Uğur Aksikalı, Antifrizi ve diğer her şeyi tam olmasına rağmen çok keskin soğuk olduğundan buz tutmuş. 1.5 saattir böyle. Bizim Çorum'da da aynı böyle arabaların altına odun yakardım. Burada da böyle. Çabalarım üzerine çalıştırdım. Şimdi ekmeğimizi kazanacağız Allah'ın izniyle. Arabanın içerisindeki şişedeki su bile buz tutmuş dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

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