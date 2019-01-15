Son Dakika Haberleri: Donan Muradiye Şelalesi, Görsel Şölen Sunuyor

Donan Muradiye Şelalesi, Görsel Şölen Sunuyor

18 dakika önce

VAN'ın önemli turizm değerlerinden Muradiye Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Donan Muradiye Şelalesi, Görsel Şölen Sunuyor, System.String[]
VAN'ın önemli turizm değerlerinden Muradiye Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelale, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi donmuş haliyle kış aylarında da gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle, ilkbahar aylarında coşkulu akan şelalenin büyük kısmı dondu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü farklı bir güzellik sunuyor. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle, kendisini görmeye gelenleri hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Ziyaretçiler, belediye tarafından yapılan seyir teraslarında şelaleyi izleyip hatıra fotoğrafı çektiriyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:31 Kaynak: DHA

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