Donan Muradiye Şelalesi'nde eşsiz manzara - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan Muradiye Şelalesi'nde eşsiz manzara - Son Dakika

Donan Muradiye Şelalesi'nde eşsiz manzara

6 saat önce

VAN'da etkili olan soğuk hava, Muradiye ilçesindeki şelaleyi kısmen dondurdu.

Donan Muradiye Şelalesi'nde eşsiz manzara, System.String[]
VAN'da etkili olan soğuk hava, Muradiye ilçesindeki şelaleyi kısmen dondurdu. Donan şelalede seyrine doyumsuz manzara oluşurken, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen turistler, hatıra fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Gece hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

ŞELALEYE HAYRAN KALDILAR

Muradiye Şelalesi'ni gezmeye gelen turistler, "Şelale şimdilik kısmen donmuş. İstanbul, İzmir ve Muağla'dan çok sayıda turistle burayı görmeye geldik. Donan şelalenin seyrine doyum olmuyor. Bayıldık bu manzaraya. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.


- Van
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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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