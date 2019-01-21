Donan Nehirde Tehlikeli Balık Avı
21 dakika önce
BAYBURT merkeze bağlı Aslandede köyünde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde kopan buz parçalarını sandal gibi kullanarak balık avlıyor.
BAYBURT merkeze bağlı Aslandede köyünde vatandaşlar donan Çoruh Nehri üzerinde kopan buz parçalarını sandal gibi kullanarak balık avlıyor. Kısmen donan Çoruh Nehri'nde 3 kişinin buz kütlesi üzerindeki avlanma macerası ise yürekleri ağza getirdi. Bayburt
'ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi ile Çoruh Nehri kısmen dondu. Nehirde buz tutan kütleler üzerinde tehlikeli bir şekilde balık avlamaya çalışan 3 kişi de o anları cep telefonu ile görüntüledi. - Bayburt
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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