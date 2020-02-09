Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın - Son Dakika

Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın

6 saat önce

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden biri olan Bayburt'ta gündüz eksi 10 civarlarında seyreden sıcaklılar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken geceleri de eksi 15-20'e kadar ulaşan soğuklar özellikle şebeke suları için don tehlikesi arz ediyor.

Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın, System.String[]

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden biri olan Bayburt'ta gündüz eksi 10 civarlarında seyreden sıcaklılar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken geceleri de eksi 15-20'e kadar ulaşan soğuklar özellikle şebeke suları için don tehlikesi arz ediyor.


"Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın"


Çok soğuk gecelerde tesisatın donmaması için alınan küçük tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleyebileceğini belirten yetkililer, su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiği ve bunun için musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulundu. Bu şekilde suyun sürekli hareket halinde olacağı için donmayacağına dikkat çekilerek, yaygın olarak yapılan yanlışlara da değinildi.


Uzmanlar, donan sayaç ve tesisata ateş tutulmaması veya sıcak su dökülmemesi gerektiği ifade ederek bunun yapılması halinde tesisatın zarar görebileceği, sayacın yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarak ta korunabileceği belirtti. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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