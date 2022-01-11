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Donan şelale Pamukkale'yi andırdı - Son Dakika

Donan şelale Pamukkale'yi andırdı

11.01.2022 10:32

Donan şelale Pamukkale'yi andırdı Ardahan Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Donan şelale Pamukkale'yi andırdı

ARDAHAN - Ardahan Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Buz tutan sular, ortaya donmuş şelale görüntüsü çıkardı. Kayalıklarda, yaklaşık 10 metrelik buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar buz kütlelerinin oluştuğu bu karede resim çektirmeyi ihmal etmiyor.

Ardahan Halilefendi Mahallesi'nde bulunan Kayabaşı mevkiinde yukarıdan akan sular buz tuttu. Güneye bakmasına rağmen insan boyutunda buz kütleleri oluştu. İnsanlar bu doğal güzellikleri gelip gördükten sonra fotoğraf çektiriyor.

Bu doğal güzelliği herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen Zafer Kaya, "Şu an Ardahan'da gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 25 derece. Soğukla mücadele etmemize rağmen soğuk havanın etkisiyle doğal güzellikler de ortaya çıkıyor. Donan şelale güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bir taraftan yüzeyi donan Kura nehri diğer taraftan şelaleyi andıran görüntü. Kışın dahi güzel ve bu doğal güzellikleri görmek üzere yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" dedi.

Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı
Donan şelale Pamukkale'yi andırdı

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Ardahan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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