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Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor - Son Dakika

Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor

07.02.2022 09:32
Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve ilçeyle aynı ismi taşıyan şelale, kısmen donan görüntüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve ilçeyle aynı ismi taşıyan şelale, kısmen donan görüntüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta yer alan ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, soğuk havaların etkisiyle kısmen donarak yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor. Gelen ziyaretçiler 18 metre yükseklikten akan şelale karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

Şelaleye gelen Yakup Demiray isimli vatandaş, şelalenin her mevsimde ayrı güzel olduğunu belirterek, "Memleketimizin vazgeçilmezi, şu anda şelalemiz donmuş durumda. Çok güzel bir görüntü sergiliyor. Tüm vatandaşlarımızı, dostlarımızı özellikle kış ayında şelalemizi gelip görmelerini tavsiye ederiz" dedi. Geçtiğimiz yıllarda Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 4,5 milyon TL bütçeli projeyle şelale bölgesinde seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatma, park alanları, kafeterya gibi birçok yeni düzenleme yapılmıştı.

(Muhammed Onur Yavrutürk/ İHA)

Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor
Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor
Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor
Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor
Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor

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Muradiye Şelalesi, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donan şelalenin eşsiz güzelliği büyülüyor - Son Dakika


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