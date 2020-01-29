Donan süs havuzunda eksi 10 derecede paten yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donan süs havuzunda eksi 10 derecede paten yapıyorlar - Son Dakika

Donan süs havuzunda eksi 10 derecede paten yapıyorlar

6 saat önce

Erzurum'da öğrenciler sömestr tatillerinin keyfini özel olarak dondurulan süs havuzunda eksi 10 derece soğuk havaya rağmen paten yaparak çıkarıyorlar.

Donan süs havuzunda eksi 10 derecede paten yapıyorlar, System.String[]

Erzurum'da öğrenciler sömestr tatillerinin keyfini özel olarak dondurulan süs havuzunda eksi 10 derece soğuk havaya rağmen paten yaparak çıkarıyorlar.


Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitmenler tarafından Olimpiyat Parkında yer alan 10 bin metrekarelik süs havuzunda öğrencilere buz pateni eğitimi veriliyor. Aralık ayının başlarında özel olarak dondurulan süs havuzunda gerekli önlemler alınarak yerli ve yabancı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ekipmanlar sayesinde ücretsiz buz pateni öğretiliyor.


Öte yandan ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afgan ve Suriyeli öğrenciler de Türk öğrencilerle birlikte buz pateni eğitimi alıyor.


Eğitmen Eren İlter ile yardımcı antrenörler tarafından süs havuzunda gündüz ve akşam saatlerinde verilen eğitime ilgi ise sömestr tatilinde iki katına çıkmış durumda.


Eğitmen Eren İlter 2 aya yakın süredir havuzu dondurmaya çalıştıklarını ifade ederek" Burada yaklaşık 10 bin metrekarelik bir buz yaptık. Amacımız burada sporcular yetiştirmek. İstiyoruz ki şehrimizde paten kaymayan kalmasın. Havuzun bazı kısımlarında buz kalınlığı 2-3 metre civarlarında. İlk önce burada ki suyu minimum seviyeye indirdik. Daha sonra suyu yavaş yavaş dondurarak bu hale getirdik. Burada ki emek aslında 1 Aralık itibari ile başladı. Eğitimlerimiz çok iyi gidiyor. Erzurumlular zaten doğuştan patenci. Sokaktan birini tut 15 dakika eğitim ver daha sonra buzda çok rahat kayar" dedi.


Öte yandan Olimpiyat Parkında yer alan ve tamamen ücretsiz olan buz pateni pisti sabah 8'den akşam 20'ye kadar vatandaşların hizmetine açık. - ERZURUM

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple 2019'un Ekim-Aralık döneminde dakikada 692 bin 934 dolar kazandı
Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye turizmini etkilemez Son dakika: Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 15:43:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Donan süs havuzunda eksi 10 derecede paten yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]