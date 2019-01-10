Donanma Doğu Akdeniz'de Atışa Hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler, Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler, Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında fiili silah atış eğitimleri icra edilmiştir" denildi. - ANKARA

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