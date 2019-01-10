Son Dakika Haberleri: Donanma Doğu Akdeniz'de Atışa Hazır

Donanma Doğu Akdeniz'de Atışa Hazır

2 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler, Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.

Donanma Doğu Akdeniz'de Atışa Hazır, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler, Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında fiili silah atış eğitimleri icra edilmiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

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