Son Dakika Haberleri: Donanma Doğu Akdeniz'de Atışa Hazır

Donanma Doğu Akdeniz'de Atışa Hazır

16 dakika önce

Donanma Doğu Akdeniz'de atışa hazırANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.

Donanma Doğu Akdeniz'de atışa hazır

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Ege, Doğu Akdeniz, Genel
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