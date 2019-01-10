Donanma Komutanı Koramiral Tatlıoğlu Mersin'de
1 saat önce
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz'de düzenlenen Şehit Deniz Piyade Er Emre Günaltan Taktik Tatbikatı'na iştirak etmek üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz
'de düzenlenen Şehit Deniz Piyade
Er Emre Günaltan Taktik Tatbikatı'na iştirak etmek üzere geldiği Mersin
'de Vali Ali İhsan Su
'yu ziyaret etti.
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile TCG Gediz
Komutanı Yarbay Serhat Demir
'in de eşlik ettiği ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Tatlıoğlu, Vali Su ile görüştü.
Tatlıoğlu, Mersin'de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, Vali Su'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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