KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düştü. Ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler Gölcük Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan askerlerden biri yoğun bakıma alınmak üzere başka hastaneye sevk edilirken, diğer 3 askerin tedavisi Gölcük Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 asker kurtarıldı -EK - Son Dakika

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