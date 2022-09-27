KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düştü. Ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan askerlerden biri yoğun bakıma alınmak üzere başka hastaneye sevk edilirken, diğer 3 askerin tedavisi Gölcük Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 asker kurtarıldı -EK - Son Dakika