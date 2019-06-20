Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sona doğru

METİN GİRGİN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanık hakkında verilen mütalaanın ardından, mahkeme heyetinin kararını yarın açıklaması bekleniyor.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.
Bu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşması 17 Aralık
2018'de görüldü. Kocaeli
5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Donanma Komutanlığındaki hareketlilik", "Donanmaya bağlı gemilerin seyre açılması", "Cengiz Topel
Deniz Hava Üs Komutanlığı" ve "Mahrem imamlar" başlığı altında, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda gerçekleştirilen yargılama sürecinde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı, çok sayıda kişi tanık olarak dinlenildi.
Davaya, Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Halit Çokan
, Abdullah Yörük ve Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak
Barış, eski AK Parti
Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan
'ın avukatları Samet Genç
ve Hüseyin Coşkun müdahil olarak katıldı.
Mütalaada 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Cumhuriyet Savcısı
Bülent Elmas, 15 Nisan'da 14 sanıkla ilgili 16 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklardan Kızılelma ile eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay O¨mer Faruk Gülbahçe ve eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 301 Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı, tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 351 Deniz Helikopter
Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse
, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay Bülent Yakın ve darbeciler tarafından gözaltına alınan amiralleri İstanbul
'a götüren askeri cezaevi nakil aracının şoförü eski uzman çavuş Mustafa Dikme hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar Köse, Yakın ve Dikme'nin, hükümle tutuklanması talep edildi.
Savcı, "mahrem abiler" Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel
ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu
, eski Kuzey Go¨rev Grup Komutanlıgˆı Harekat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Yarbay Ali İhsan Gürler ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ın "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraatini, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasını istedi.
Üniversite öğrencisi tutuksuz sanık İclal Altın hakkında ise darbeci firari amiralleri kiraladığı evde sakladığı gerekçesiyle "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı eski Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Hasan Taşkömür ve eski Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi'nin tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi.
Savcı, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcu¨k Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yu¨zbaşı Özkan Yıldırım
, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç
, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay Serdar Uysal
, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir
, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İsmail Kara
, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı Metin Delebe, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı Nurdoğan Balkaya, eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Tim Komutanı Astsubay Raif Pekgöz, tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi tutuksuz sanık Belgin Darıcı ve eski Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Semih Aksel'in dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılması talebinde bulundu.