Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dosyaları ayrılan 13'ü firari 19 sanığa ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 3 sanık 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı, 3 sanık beraat etti.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.D, N.B, İ.K, M.D, S.U. ve M.Ö. ile avukatları katıldı. Davaya Cumhurbaşkanlığı adına müdahil olan avukat Hilal Esra Uslu da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanıkların "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından beraatine, 3 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma suçu" gereğince cezalandırılmasına ve kovuşturma işlemleri tamamlanamayan diğer sanıklar hakkındaki evrakın ayrılmasına karar verilmesini talep etti.

Avukat Uslu da önceki beyanlarını tekrarla sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini, mahkeme heyetinin aksi kanaatte olması halinde lehe hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini istedi.

Önceki sözlü ve celse arasında sundukları yazılı savunmaları tekrar ettiklerini ifade eden sanık avukatları da müvekkilleri için beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz 6 sanığın kamu davası açılan "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından beraatine, sanıklardan İ.K, M.D. ve M.Ö'nün "Silahlı terör örgütüne üye olma suçu" kapsamında 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, haklarında yakalama emri çıkartılmış olmasına karşın yakalanamayan sanıklar Fetullah Gülen, Hamza Koç, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Mahmut Salık, Hasan Altuntepe, Özkan Turhan, Mustafa Vasfi Yağcı, Ayhan Bay, Ersoy Aktaş, Güray Çerman, Levent Dündar ile Özkan Yıldırım hakkındaki kamu davası evrakının dosyadan ayrılmasına, firari sanıkların yakalanmaları ile ilgili işlemlere ve kalan tüm sanıklar haklarındaki tahkikatla ilgili kalan işlemlerine yeni belirlenecek esas sayılı dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi.

Süreç ve iddianameden

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın 21 Haziran 2019'daki karar duruşmasında, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yüzbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay S.U, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı M.Ö, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İ.K, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı M.D, eski TCG Yavuz Gemisi'nin telsiz astsubayı N.B. ve tutuksuz sanık B.D'nin dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar vermişti.

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6'şar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.