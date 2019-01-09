Donanma Komutanlığındaki Darbe Girişimine İlişkin Dava

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Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Gazeteci Fatih Portakal, Davalı ve Davacı Olarak Hakkında 109 Dosya Olduğunu Açıkladı