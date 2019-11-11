Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Halit Çokan ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına avukat Gül Gülmez de duruşmada hazır bulundu.

Dosya kapsamında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından tanıklar B.G. ile A.O.S, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenildi.

Tanık B.G, 2012-2013 döneminde Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğunu belirterek, tutuksuz sanık İ.K'nin de sınıflarının bölük astsubayı olduğunu söyledi.

Okuldan 2014'te kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden B.G, "FETÖ darbe girişimi sonrası iadeiitibar sağlanması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) dilekçe yazdım. İ.K. okuldayken katı kuralları vardı. Ben de ondan ceza aldım. Bunu FETÖ ile ilişkilendirmem doğru olmaz. Kendisinin FETÖ bağlantısı olup olmadığına dair somut bilgim yok." diye konuştu.



Tanık A.O.S. ise Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezuniyetine 2 ay kala ayrıldığını dile getirerek, sınıf astsubayları İ.K. ile bölük komutanları S.P'nin, 2. sınıftayken tayin olarak geldiklerini kaydetti.

Bu komutanlar geldikten sonra normal seyreden disiplin puanlarının düştüğünü söyleyen A.O.S, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımda da aynı durum söz konusuydu. Ben ve benim gibi arkadaşlarımızın ortak özelliği; okula, okul komutanının nihai kararıyla girmemizdi. Mülakatlarda bizimle gelen insanlar içinde FETÖ yapılanması olanlar ilk etapta mülakatta sıkıntı yaşamadan okula girdiler. Yaşanan darbe girişimi sonrası ihraç edilenler, okula sorunsuz girip tam disiplin puanıyla okulu bitirenlerdi. Elimde suçlama yapacak somut kanıt yok ama duyduğum şüphelerden o dönem Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) bu kişi hakkında başvuruda bulundum. Bu isimler okula gelince ileride bize 'Hayır' demeyin gibi sözler ifade ettiler. O zaman ileride 15 Temmuz'u işaret ettiklerini anlayamadık. Kendilerinden olmadığımız için bizi istemediklerinden üzerimizde baskı kurduklarını düşünüyoruz. Cezaların birçoğu durduk yere değil, bazı işlediğimiz suçlarla ilgiliydi ama verilen cezalar daha önceki cezalardan farklıydı. Psikolojik olarak da üzerimize oynanmaya başladı. İ.K'nin FETÖ bağlantısı konusunda anlattıklarım dışında somut bilgim yoktur."

Tutuksuz sanık İ.K. de tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, okulda ceza verme yetkisinin kendisinde olmadığını savundu.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal sonuçları ile firari sanıkların yakalanmasının beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalanması ve dosyayla ilgili belgelerin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın 21 Haziran'daki karar duruşmasında, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcu¨k Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yu¨zbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay S.U, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı M.Ö, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İ.K, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı M.D, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı N.B. ve tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nin eşi tutuksuz sanık B.D'nin dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar vermişti.

İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.