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Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi
6 saat önce
ABD'de eğitim alan Suudi bir askerin Florida eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.
ABD'de eğitim alan bir Suudi askerin Florida eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.
Suudi bir asker eğitim aldığı Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud telefonla görüşerek saldırıyı değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:01
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