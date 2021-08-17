Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı - Son Dakika

Yarın da 11 iş makinesinin askeri gemi ile sevkiyatı gerçekleşecek. - SİNOP

Kastamonu'nun Abana sahilinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine 7 adet iş makinesi yüklendi. Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop'un Türkeli ilçesine yardım için gelen Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli'ye indirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçların Kastamonu 'nun Abana ilçesinden Türkeli Limanına sevkiyatını gerçekleştirdi.

Sinop 'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, köprülerin yıkılması sonucu karayolu ile bağlantısı kopan ilçeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi ile iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

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