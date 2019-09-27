Donanmanın incileri İstanbul limanlarında

Türk savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıldönümü kutlanıyor

İSTANBUL - Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri İstanbul'un çeşitli limanlarında ziyarete açıldı. Donanmanın yüksek teknolojili gemilerinden 'TCG Salihreis' ve 'TCG Büyükada' Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ilgisini çekti.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıldönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri İstanbul'un 8 ayrı noktasında vatandaşların ziyaretine açıldı. Sarayburnu Limanı'nda meraklılarını ağırlayan TCG Salihreis ve TCG Büyükada isimli savaş gemileri vatandaşlardan yoğun bir ilgi gördü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Sarayburnu'nda demirleyen TCG Salihreis ve TCG Büyükada isimli gemiler çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Gemileri ziyaret eden vatandaşlar iç kısımları gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Savaş gemilerini ziyaret ederek donanımları yakından görme imkanı yakalayan Emekli Deniz Astsubayı Ata Işıltan, "Bugüne kadar donanmamızın gelişmelerini sosyal medyada yakından takip ediyorum. Şimdi de canlı görmek için koşa koşa geldim. Çok gururluyum ve gelişmeleri izledikçe daha da gururlanıp, ümitleniyorum. Bugün denizlere, göklere hakim olan dünyaya hakim olur. Biz bu hakimiyeti sağlayacağız. Doğu Akdeniz dahil tüm denizlerimizde bu gücümüzü göstereceğiz" dedi.

"Ordumuza duyulan güven artacak"

Donanmadaki teknolojik gelişmeleri yakından görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Işıltan, "Bu gelişmeleri yakından görmek çok güzel birşey. Halımız rahatlıkla gezip gördü, bu durumun ordumuza ve deniz kuvvetlerine olan güveni artırdığını düşünüyorum" şeklinde görüş verdi.

Mümin Doyuranlıoğlu isimli vatandaş ise, "Burada bulunmak çok gurur verici. Türk deniz kuvvetleri gemisinin kapılarını açması memnun edici. Ayrıca bu geminin tüm teknolojik özelliklere sahip olması bizim gurur kaynağımız. Böyle bir geminin donanmamızda olması bizi mutlu ediyor. Fırsatı olan herkesi burada ortamı görmesini isterim" diyerek duygularını ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Türkiye genelinde 40 limanda savaş gemileri halkın ziyaretine açık olacak. İstanbul'da TCG Kemalreis isimli gemi Dolmabahçe'de, TCG Turgutreis isimli gemi Moda'da, TCG Heybeliada Kuruçeşme'de, TCG Atak ve TCG İmbat isimli gemiler Büyükdere' TCG Işın ve TCG Akın isimli gemiler ise Beykoz'da meraklılarını bekliyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladılar

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen Deniz Kuvvetlerine ait donanma, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler 27-28 Eylül tarihlerinde devam ediyor olacak.