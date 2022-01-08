Donarak can veren kahramanların kardan heykelleri görüntülendi - Son Dakika

Donarak can veren kahramanların kardan heykelleri görüntülendi

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında bugün açılışı yapılacak olan kardan heykeller ihtişamıyla büyülüyor. Şehitlerin mücadelesini yansıtan dev heykeller drone ile havadan görüntülendi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yapımına tamamlanan, Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına tasarlanan kar heykelleri ilçe çevresinden 200 kamyon kar taşınarak yapıldı.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykelleri yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykelleri bugün düzenlenen törenle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açılacak.